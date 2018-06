‘Tudo pronto por aqui’, diz Marcela Temer sobre estreia do Brasil

A primeira-dama Marcela Temer usou as redes sociais para divulgar uma foto de apoio à seleção brasileira, que estreia na Copa do Mundo às 15:00 deste domingo, 17.

“Tudo pronto por aqui para torcermos pela nossa seleção!!! Toda energia positiva e boas vibrações para nossos jogadores na competição!”, escreveu a esposa de Temer.

O presidente e Marcela vão acompanhar a partida no Palácio do Jaburu. Na última quinta-feira, Temer gravou um vídeo de incentivo à seleção. A mensagem deve ser divulgada hoje, antes do início do jogo.

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, deve assistir o jogo com a família, em Campo Grande (MS). O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, deve acompanhar a partida em Porto Alegre (RS).