TSE: No RS, com 52,92% de seções totalizadas, Bolsonaro tem 57,43% e Lula, 42,57%

Com 52,92% das seções eleitorais totalizadas no Rio Grande do Sul, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) lidera a disputa no Estado, com 57,43% dos votos válidos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42,57%. No primeiro turno, Bolsonaro conquistou 48,89% dos votos válidos no Estado, contra 42,28% do petista.