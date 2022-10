Política TSE: no MT, com 51,7% das seções totalizadas, Bolsonaro tem 64,7% e Lula, 35,3%

Com 51,70% das seções eleitorais totalizadas no Mato Grosso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a disputa pela Presidência no Estado, com 64,70% dos votos válidos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, tem 35,30%.

No primeiro turno, Bolsonaro venceu a disputa no Estado, com 59,84% dos votos válidos. Lula teve 34,99%.