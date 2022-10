TSE: No exterior: votação para presidente foi encerrada em 59 países até 12h

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou há pouco a lista de países em que já foi encerrada a votação de brasileiros para a Presidência da República. Até 12h deste domingo, 2, a eleição já havia terminado em 59 países. Segundo a autoridade eleitoral, mais de 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior neste ano, um número 39,21% superior em relação a 2018, quando ocorreram as últimas eleições gerais.

A corte eleitoral informou ainda que a divulgação oficial dos resultados só ocorrerá a partir de 17h, horário de Brasília, quando for encerrada a votação em todo o País. “Mas é importante lembrar que os resultados em cada seção eleitoral podem ser conferidos pelos próprios eleitores por meio do Boletim de Urna”, destacou o boletim.

Fora do Brasil, não há votação para deputados estadual e federal, senador e governador. Quem mora no exterior ou está no estrangeiro a passeio pode votar em trânsito, mas apenas para presidente da República. O primeiro local de votação aberto no pleito deste ano foi na Nova Zelândia, 16h do sábado – 08h de domingo, no horário local. Segundo dados do TSE, há 686 eleitores aptos a votar no país da Oceania.

A votação no exterior também registrou alguns incidentes. A Justiça Eleitoral determinou a impugnação de uma das 58 urnas instaladas em Lisboa após uma tentativa de fraude. Um home de 45 anos foi detido após tentar votar duas vezes em seções eleitorais vizinhas na capital portuguesa.

Confira a lista de países onde a votação para presidente já foi encerrada até 12h:

África do Sul

Alemanha

Arábia Saudita

Austrália

Barein

Bélgica

Bulgária

Catar

China

Hong Kong (Província da China)

Chipre

Coreia do Sul

Dinamarca

Egito

Emirados Árabes Unidos

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estônia

Filipinas

Finlândia

França

Grécia

Holanda

Hungria

India

Indonésia

Irã

Israel

Itália

Japão

Jordânia

Kuwait

Líbano

Luxemburgo

Malásia

Moçambique

Namíbia

Nepal

Noruega

Nova Zelândia

Omã

Palestina

Polônia

Quênia

República Tcheca

Romênia

Rússia (Federação Rússia)

Singapura

Suécia

Suíça

Tailândia

Taiwan

Tanzânia

Timor Leste

Turquia

Vietnã

Zâmbia