Política TSE: No AC, com 50,24% das seções apuradas, Bolsonaro tem 69,26% e Lula, 30,74%

Com 50,24% das seções eleitorais totalizadas no Acre, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 69,26% dos votos válidos no Estado, contra 30,74% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No primeiro turno, o mandatário teve 62,50% e o petista, 29,26%.