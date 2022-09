TSE manda aumentar nome de Braga Netto em vídeos de Bolsonaro

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Maria Cláudia Bucchianeri, determinou na última quinta-feira, 1º, o ajuste da proporção dos nomes do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PL) e do vice Braga Netto em vídeos da propaganda eleitoral gratuita na TV.

O tamanho do nome de Braga Netto nos vídeos, de acordo com a magistrada, corresponde a 25% do nome de Bolsonaro – abaixo do mínimo fixado na legislação, que é de 30%. O pedido de liminar, feito pela coligação que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência, alegava que essa proporção seria de 10%.

Bucchianeri atendeu parcialmente ao pedido da coligação do PT. Determinou apenas o ajuste dos vídeos, e não a suspensão das propagandas, como foi solicitado.