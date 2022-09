TSE disponibiliza ‘cola’ para ajudar eleitor a lembrar dos números na eleição

Cinco cargos estão em disputa nas eleições do próximo domingo, dia 2 de outubro. Além do presidente da República e do governador de cada Estado, serão escolhidos senadores, deputados federais e deputados estaduais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que o eleitor leve uma “colinha” à cabine de votação para lembrar os números dos candidatos.

Cada cargo é identificado por um número específico de dígitos. A ordem de exibição nas urnas é a seguinte: deputado federal (quatro dígitos), deputado estadual (cinco dígitos), senador (três dígitos), governador (dois dígitos) e presidente (dois dígitos).

O site do TSE oferece um arquivo pronto para impressão para ser a “cola” dos eleitores. Basta fazer o download, imprimir e anotar o número dos candidatos desejados. Não é obrigatório imprimir o modelo do TSE nem fazer a cola, mas ela pode ser bem útil na hora de digitar todos os números na urna, de modo a agilizar o processo e evitar filas. Vale lembrar que será proibido levar o celular à cabine de votação este ano: não será possível usar o dispositivo para lembrar os dígitos.

Veja a ordem de votação:

– Deputada ou deputado federal;

– Deputada ou deputado estadual;

– Senadora ou senador;

– Governadora ou governador;

– Presidente da República.