TSE começa julgamento de ação que pode tornar Bolsonaro inelegível

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou na manhã desta quinta-feira, 22, o julgamento da ação que pode declarar a perda dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deixá-lo inelegível por oito anos. A análise começa com a leitura do relatório pelo corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves. Depois, os advogados de defesa e acusação apresentarão sustentações orais de 15 minutos cada. Como mostrou o Estadão/Broadcast, a tendência na Corte é que a maioria dos ministros vote pela condenação de Bolsonaro. A análise do processo deve ocupar mais de uma sessão e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, já reservou as sessões da semana que vem (dias 27 e 29) para a conclusão do julgamento, se for necessário.