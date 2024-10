Política TSE aprova atuação de tropas federais em 3 cidades no 2º turno; duas são capitais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta terça-feira, 22, o envio de tropas federais para as cidades de Fortaleza, Manaus e Caucaia (CE) no segundo turno das eleições, que acontecerá no próximo domingo, dia 27.

A presença de tropas federais é solicitada quando um município informa à Justiça Eleitoral que o efetivo policial local não é suficiente para garantir a segurança e a normalidade do pleito. A logística da operação fica sob responsabilidade do Ministério da Defesa.

Com a aprovação da Justiça Eleitoral, a pasta militar coordena a mobilização das tropas e o uso dos recursos necessários. No primeiro turno, 12 estados receberam apoio militar.

No segundo turno, quase 34 milhões de eleitores em 51 cidades – incluindo 15 capitais – voltarão às urnas para escolher seus prefeitos. Vale lembrar que não há segundo turno para o cargo de vereador.

Em Manaus, disputam o segundo turno David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL). Em Fortaleza, o embate é entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), enquanto em Caucaia a corrida é entre Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT).