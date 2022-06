Trudeau testa positivo para covid; Bolsonaro esteve com o canadense em evento

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, testou positivo para covid-19 nesta segunda-feira, 13, poucos dias após participar da Cúpula das Américas. Na última sexta-feira, 10, durante o encontro de chefes de Estado, o canadense sentou ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Esta é a segunda vez que Trudeau é diagnosticado com a doença. Via redes sociais, ele afirmou que está se sentindo bem, mas vai seguir as recomendações de autoridades sanitárias e se isolar. O primeiro-ministro também fez um apelo para que a população tome as vacinas ou doses de reforço. “Vamos proteger nosso sistema de saúde e uns aos outros”, disse.

Ainda na segunda-feira, uma autoridade da Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não teve contato próximo com o canadense durante a Cúpula. O Planalto ainda não se manifestou sobre a possibilidade de o presidente Bolsonaro ter se infectado com a doença. A proximidade do mandatário brasileiro com Trudeau foi registrada em imagens do evento.

Procurado pelo Estadão, o Planalto ainda não informou se o presidente fará ou fez teste de covid.