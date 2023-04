Tropa de Choque protegeu Planalto por 16 minutos

Instalada na entrada do Palácio do Planalto, uma das câmeras de segurança liberadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) mostra que a Tropa de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal tenta proteger o acesso principal do prédio por apenas 16 minutos. As imagens também confirmam que o portão de pedestres, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia dito, não foi arrombado.

Os primeiros invasores surgem no Planalto às 15h19. Neste horário, os policiais estavam agrupados do lado de fora. A barreira é formada às 15h11, mas desfeita às 15h27, após o lançamento de uma série de bombas de gás. Também é possível observar quando um dos vigias encosta a porta principal, mas deixa um vão aberto que, mais tarde, é ampliado por radicais.

Imagens de outras câmeras ainda mostram PMs evacuando o quarto andar em ação acompanhada pelo coronel do Exército Wanderli Baptista da Silva Junior. Ao deixar o local, porém, nenhum policial manteve guarda no local, que, quatro minutos depois, foi novamente ocupado. Procurada, a PM-DF não respondeu.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.