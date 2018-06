Três cidades paulistas elegem prefeitos neste domingo

Três cidades do interior de São Paulo voltam às urnas neste domingo (3) para escolher prefeitos e vice-prefeitos. As eleições suplementares foram confirmadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), após o fim da greve dos caminhoneiros. Os 38 mil eleitores de Bariri, Turmalina e Pirapora do Bom Jesus terão de votar outra vez porque os candidatos mais votados nas eleições de outubro de 2016 tiveram os registros indeferidos pela Justiça Eleitoral. As novas eleições foram marcadas após terem sido esgotados os recursos.

Em Pirapora do Bom Jesus, cinco candidatos disputam as eleições para prefeito: Ademilson Marceneiro (PSOL), Alessandro Costa (PR), Andrea Bueno (PSDB), Gregório Maglio (MDB) e Nêno (PDT). Em Bariri, apenas dois candidatos – Airton Pegoraro (MDB) e Neto Leoni (PSDB) – concorrem à Prefeitura. Também são dois os concorrentes ao cargo de prefeito em Turmalina: Tutão (PSDB) e Alex Ribeiro (MDB).

Barrados

Em Turmalina, a prefeita Fernanda de Menezes e o vice Alcir de Aquino, ambos do PTB, tiveram os diplomas cassados por compra de votos. Em Bariri, a chapa foi impugnada porque o candidato a vice-prefeito, Benedito Mazotti (PSDB), teve duas condenações por improbidade administrativa. O mais votado em Pirapora do Bom Jesus, Raul Silveira Bueno Junior, foi considerado inelegível por causa de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado em contratos assinados em gestões anteriores.