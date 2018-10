TRE-SP atualiza número de urnas substituídas para 369

A votação prossegue de forma tranquila, com poucos incidentes, em São Paulo. No total, foram 440 locais de votação com atraso no início das atividades e 369 urnas substituídas. “São números irrisórios, se considerarmos que o Estado de São Paulo tem 114 mil urnas e o País, 574 mil”, ponderou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin.

Foram registradas oito ocorrências até agora, das quais três geraram prisão. Uma dessas prisões foi por boca de urna e as demais foram por mau comportamento, como tirar fotos dentro da cabine de votação (o que viola o sigilo de voto).

Padin aproveitou para relembrar aos eleitores o que pode e o que não pode. “Pode fazer manifestação isolada e silenciosa, como vestir camiseta, broche e adesivo. Não pode fazer manifestação coletiva, aglomeração e arregimentação de eleitores (a chamada boca de urna). Partidos não podem fornecer brindes”, enumerou.