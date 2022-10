Política TRE-RJ: PF e PM registram 42 ocorrências eleitorais no Estado do Rio

A votação do segundo turno da eleição presidencial, neste domingo, 30, teve ao menos 42 ocorrências em todo o Estado do Rio, informou neste domingo, 30, a procuradora regional eleitoral Neide Cardoso de Oliveira, em entrevista coletiva na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ).

Do total, 10 ocorrências foram registradas pela Polícia Federal (PF), incluindo uma prisão em flagrante, por ameaça, desacato e desordem. Outras 32 ocorrências foram registradas pela Polícia Militar (PM) e encaminhadas para a Polícia Civil. A procuradora disse não ter recebido detalhes sobre as ocorrências registradas pela PM, que podem também incluir prisões.

Segundo Oliveira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não registrou nenhuma ocorrência eleitoral no Rio. Houve apenas um registro, considerado comum, de um carro parado após direção perigosa, que estava com a documentação irregular.

A procuradora disse ter havido ainda registros de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, feitos nos últimos dias da campanha, antes deste domingo, 30. Para Oliveira, fez diferença a divulgação de uma nota pública sobre o tema, pelas autoridades eleitorais, feita na quarta-feira, 25. Segundo ela, nos três dias seguintes à publicação da nota, foram recebidas 14 notícias de assédio eleitoral, conforme o Ministério Público do Trabalho (MPT).