TRE-MG: expectativa é de que governador possa ser conhecido por volta das 19h30

A totalização dos votos de segundo turno em Minas Gerais pode ser atrasada por causa das chuvas que atingiram o Estado no sábado, 27, segundo o corregedor e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), Rogério Medeiros. Ainda assim, conforme o desembargador, a expectativa é de que o vencedor da eleição para o Palácio Tiradentes possa ser conhecido por volta das 19h30, quando a disputa poderá estar matematicamente definida. Estão na disputa Romeu Zema (Novo) e Antonio Anastasia (PSDB).

As chuvas foram registradas em cidades da Grande Belo Horizonte, como Lagoa Santa, e da Região Central de Minas, entre as quais, Conceição do Mato Dentro. Com a falta de energia, urnas tiveram que funcionar por baterias. Conforme informações da Cemig, equipes da companhia seguem trabalhando esta tarde para regularização no fornecimento de energia nos municípios atingidos pelas chuvas.