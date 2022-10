Transparência Eleitoral Brasil: Maioria das seções observadas abriu às 8h

Em seu primeiro boletim de observação do segundo turno das eleições gerais, a Transparência Eleitoral Brasil relatou que a maioria das seções observadas abriu na hora estipulada (8h) e nenhuma foi aberta após as 8h30 – em todas a zerésima, que comprova que não há votos na urna, foi emitida. Além disso, a Transparência Eleitoral afirmou que 77% das seções de votação observadas relataram filas para registrar a preferência pelos candidatos, embora menores do que no primeiro turno.

A Transparência Eleitoral Brasil é uma organização cujo princípio fundamental é o desenvolvimento da democracia nas instituições e na sociedade civil e que foi credenciada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para realizar missão de observação eleitoral nacional. A organização tem 87 observadores atuando neste momento, divididos em mais de 40 cidades em 15 Estados, além de quatro países.

Segundo o primeiro boletim, a larga maioria das urnas está instalada em locais que preservam o sigilo dos votos, mas constam quatro relatos de que essa disposição não foi totalmente respeitada. Além disso, os observadores não testemunharam nenhum problema com as urnas que pudesse comprometer a integridade da eleição. Foram reportados quatro casos em que as urnas apresentaram problemas.

A Transparência Eleitoral também verificou o aumento de circulação e de presença de fiscais de partido, inclusive no exterior. Foi relatado somente um caso de impedimento de observação a pedido de um fiscal de partido, situação que foi controlada com assistência do presidente de mesa, diz a organização.

Serão divulgados outros boletins às 15h e às 17h com o balanço da situação nas seções eleitorais.