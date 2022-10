Torres está na casa de Jefferson em negociação para ex-parlamentar se entregar

O ministro da Justiça, Anderson Torres, está na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), em Levy Gasparian, no sul do Estado do Rio, acompanhando a situação. No início da tarde deste domingo, 23, Jefferson reagiu contra quatro policiais federais que foram à sua casa para tentar cumprir uma ordem de prisão contra o ex-deputado. Ele lançou pelo menos uma granada contra os agentes. Dois deles se feriram e foram levados a um hospital em Três Rios, município vizinho a Levy Gasparian.

Além do ministro da Justiça, participam da negociação para convencer Jefferson a se entregar Padre Kelmon, que foi candidato a presidente pelo PTB, e o pastor Gamonar, que formou a chapa como candidato a vice. Eles convenceram Jefferson a entregar as armas à polícia.

Às 18h15, a negociação para que o ex-parlamentar fosse preso continuava. Embora a ocorrência seja da Policia Federal, a Polícia Militar faz um bloqueio na rua em que fica a casa de Jefferson, e dezenas de curiosos se aglomeram para acompanhar a situação.

Exaltados em protestos contra a imprensa, alguns populares empurraram um cinegrafista da TV Globo, que caiu, bateu a cabeça no chão, sofreu um ataque epilético e também precisou ser conduzido ao hospital.

Os populares estão rezando e pedindo a libertação de Jefferson.