Política Torres: Defesa e Justiça querem acompanhar todas as fases e testes finais das urnas

O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que os ministérios da Defesa e da Justiça querem acompanhar, por meio das Forças Armadas e da Polícia Federal, todas as fases bem como os testes finais das urnas para as eleições no Brasil, em outubro próximo. “É agora nesses testes finais que a PF e Forças Armadas e demais instituições vão dizer isso aqui foi visto, isso não foi visto, isso precisa ser melhorado”, disse a jornalistas, em Los Angeles, onde participou da IX Cúpula das Américas.

“Enfim, agora é a reta final, é o momento do Estado brasileiro e da população brasileira prestar atenção em tudo o que vai acontecer nas eleições”, emendou.

Em ofício enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que as forças armadas não se sentem “devidamente prestigiadas” pelo TSE. Os militares foram convidados para compor a comissão de transparência das eleições, mas tiveram seus questionamentos sobre a segurança das urnas eletrônicas rebatidos pela Corte.

Segundo Torres, sempre há convite do TSE para as Forças Armadas e Polícia Federal para participarem da análise do processo eleitoral brasileiro e que todos os anos foram feitas várias recomendações. “Nosso objetivo é que nós tenhamos eleições limpas, transparentes. Quanto mais pública a apuração (das eleições), melhor para o Brasil, para a nossa democracia”, disse.