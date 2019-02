Toffoli defende retomada de caminho do desenvolvimento e equilíbrio fiscal

Em discurso no Congresso Nacional, em Brasília, durante solenidade de abertura do ano legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, destacou um processo de transição na administração pública iniciado, segundo ele, após as eleições de 2018. “O Brasil tem caminhado na direção da institucionalidade substituir a pessoalidade”, comentou.

O magistrado defendeu reformas estruturais para a retomada do crescimento econômico. “É necessário que o País retome caminho do desenvolvimento e o equilíbrio fiscal, volte a crescer, gere empregos e recobre a confiança de investidores e empreendedores”, disse, citando também o combate à corrupção e à criminalidade.

A celebração de um novo pacto entre os poderes foi sugerida por Toffoli. “Desde que tomei posse no STF, antes do primeiro turno das eleições, venho propondo a celebração de um novo e grande pacto entre os poderes, de modo a contribuir para o avanço de reformas fundamentais”, afirmou.

Entre as reformas fundamentais, o presidente do STF citou a reforma da Previdência, assim como as reforma fiscal e tributária.