Todas as auditorias do TCU com temas mais sensíveis foram pedidas, diz Mercadante

O coordenador do plano do governo eleito, Aloisio Mercadante, disse nesta quarta-feira, 9, que todas as auditorias operacionais de cada ministério foram solicitadas ao Tribunal de Contas da União (TCU). “Ali você tem as informações sistematizadas e uma agenda dos temas mais sensíveis”, disse a jornalistas, ao chegar ao CCBB em Brasília, sede do governo de transição. “Dos problemas mais relevantes, já se tem uma base.”

O papel dos grupos temáticos – são 31 no total – é, de acordo com Mercadante, fazer um diagnóstico mais detalhado de cada Ministério, saber como está a situação orçamentária, a estrutura administrativa e as carências de cada Pasta, e discutir as prioridades do programa no inicio do próximo governo.

Perguntado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) sobre qual seria o papel do ex-ministro da Fazenda do PT Guido Mantega no período de transição, ele desconversou. “Pergunte isso ao Alckmin”, citando o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.