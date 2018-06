Tocantins e 20 municípios têm eleições neste domingo

Eleitores do Tocantins vão escolher hoje seu governador e os de 20 municípios de nove Estados (SP, CE, RJ, BA, RS, RO, MG, RN e GO) vão eleger prefeitos e vice-prefeitos em eleições suplementares, devido a cassação dos mandatos ou indeferimento do registro de candidatura dos eleitos em 2016. Segundo a Agência Brasil, os prefeitos e vices foram barrados por irregularidades nas campanhas, como abuso de poder econômico, condenação por improbidade, baseada na Lei da Ficha Limpa, e compra de votos.

Serão cerca de 1,5 milhão de eleitores aptos a votar, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação vai de 8h às 17h no horário local.

Os municípios são Teresópolis (RJ), Jeremoabo (BA); Pirapora do Bom Jesus, Bariri e Turmalina (SP); Umari, Tianguá, Frecheirinha e Santana do Cariri (CE); Bom Jesus (RS);Niquelândia (GO); Vilhena (RO); Guanhães, Ipatinga e Pocrane (MG); João Câmara, Pedro Avelino, São José do Campestre, Parazinho e Galinhos (RN).

No próximo dia 24, haverá novas votações em outros seis municípios para prefeitos e vices: Santa Luzia, Itanhomi e Timóteo (MG); Cabo Frio e Rio das Ostras (RJ); e Moju (PA), ainda segundo informações da Agência Brasil.