Tivemos a coragem de enfrentar a pauta da segurança pública, diz Temer

Em discurso na abertura do Seminário Nacional da Segurança Pública, na Academia Nacional de Polícia Federal, o presidente Michel Temer disse que o governo teve a “coragem” para enfrentar a pauta da segurança pública e destacou que esta semana foi editada uma Medida Provisória (MP) que estabelece fonte de recursos contínuos para a área.

A MP citada por Temer direciona parte da arrecadação das loterias federais para gastos do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas foi criticada pelos ministros da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e do Esporte, Leandro Cruz – que perderam recursos com a criação da nova pasta.

Segundo Temer, trazer a segurança pública para a esfera federal é um “assunto espinhoso” e poderia ser um inconveniente para outros governos. “Fácil é esquivar-se, como fizeram muitos antes de nós, mas nossa postura foi oposta, enfrentamos os temas um a um, e o nome disso é responsabilidade”, declarou.

Temer destacou a importância da segurança pública neste momento e disse que o governo não buscou “atos populistas, e sim atos para que saiamos da palavra para a execução” das iniciativas. “Cabe a nós criar as bases deste trabalho, cujos frutos serão colhidos em meses e, quem sabe, anos.”

Ele destacou que o Ministério Extraordinário da Segurança Pública deve ganhar caráter definitivo pelo Congresso através de uma emenda parlamentar, o que classificou como uma boa ideia.