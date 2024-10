Tião Bocalom (PL) é reeleito prefeito de Rio Branco (AC)

O prefeito de Rio Branco (AC), Tião Bocalom (PL), está matematicamente reeleito para o cargo, com 54,71% dos votos válidos, considerando 94,11% das urnas apuradas. O segundo lugar ficou com o candidato do MDB, Marcus Alexandre, que teve 34,76% dos votos válidos. Jarude (Novo) ficou com 7,26%, seguido por Dr. Jenilson, com 3,27%.