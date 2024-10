Política Termina debate do ‘Estadão’ e da Record entre Nunes e Boulos no 2º turno de SP

O debate promovido pelo Estadão e pela TV Record com os candidatos a prefeito de São Paulo terminou por volta das 23h09 deste sábado, 19. Os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) se enfrentaram durante três blocos, por meio de confrontos diretos e perguntas de jornalistas.

Entre os principais temas discutidos no debate estiveram a responsabilidade sobre o apagão e a concessão da Enel, o passado do psolista em relação a sua atuação como líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto e questionamentos sobre as alianças dos postulantes, como o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao atual prefeito.

Segundo a mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira, 17, Nunes tem 51% dos votos e Boulos, 33%.

O segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.