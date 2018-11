‘Tereza Cristina fará grande gestão, com certeza’, diz Blairo Maggi

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, engrossou a lista de lideranças rurais que comemoram a escolha da deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) para assumir a pasta no governo de Jair Bolsonaro. Em breve mensagem enviada na escala em Dubai (Emirados Árabes), na viagem de retorno da China ao Brasil, Maggi disse ter ficado “muito feliz” com a opção pela parlamentar para sucedê-lo.

Blairo afirmou que a deputada é uma pessoa conectada ao setor e que ela fará uma grande gestão. “Tereza é uma pessoa ligada ao agro, sempre esteve presente no dia a dia do Ministério. Ela, com certeza, fará uma grande gestão e o agro ainda muito maior e mais importante”, relatou o ministro.