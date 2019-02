Tereza Cristina e Osmar Terra reassumem ministérios

O governo federal formalizou nesta terça-feira, 5, o retorno de Tereza Cristina ao comando do Ministério da Agricultura e de Osmar Terra ao Ministério da Cidadania. Ambos foram eleitos para mandatos de deputado federal e haviam sido exonerados dos cargos no Executivo para tomar posse na Câmara na última sexta-feira, dia 1º. A nova nomeação dos dois titulares está publicada no Diário Oficial da União (DOU).