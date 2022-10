Tereza Cristina é eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul

Com 60,92% dos votos em 99,23% das urnas apuradas, Tereza Cristina (PP) já pode ser considerada eleita do Mato Grosso do Sul. Ex-ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro (PL), Tereza venceu o também ex-ministro de Bolsonaro, candidato Luiz Henrique Mandetta, do partido União Brasil, que fez 15,15% dos votos até o momento.