Tereza Cristina deixa CCBB após encontro com Pedro Parente

A futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deixou a sede da equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no final da manhã desta terça-feira, 27, após encontro com o presidente da BRF, Pedro Parente. “Ele veio se apresentar, falar o que estão fazendo. É uma empresa de 100 mil funcionários. Semana passada recebemos todos do setor e ele não pode vir”, disse Cristina. Parente não falou com a imprensa ao deixar o local, mais cedo.