Temer vota e diz que transição começa amanhã

Foto: Cesar Itiberê - PR

O presidente Michel Temer (MDB) votou cedo neste domingo (28). Logo depois das 8h, ele já estava em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na seção de votação.

Temer disse que a transição para o novo governo já começa nesta segunda-feira (29). “Vamos começar a transição logo, prontamente amanhã, e faremos uma transição muito tranquila, muito sossegada. Já estão praticamente organizados, em relação a todos os setores do governo, os tópicos da transição. De modo que a equipe do eleito, quando fizer contato, já receberá praticamente todos os dados do atual governo, daquilo que foi feito e daquilo que ainda precisa ser feito”, explicou, após votar.

Para o presidente, a expectativa é de que seja um domingo tranquilo de votação “Votação tranquila hoje. Seguramente nós vamos ter, vou dizer o óbvio, mais um exercício democrático. Muitos dizem, a partir de amanhã, paz e harmonia absoluta. Eu digo a partir de hoje, com eleições tranquilas, seja quem for o eleito”, destacou.

Michel Temer disse que acredita que o povo brasileiro é “muito ligado à solidariedade, à amizade, à fraternidade, vai se irmanar a partir do dia de hoje e vamos em frente”.

Sobre um possível apoio do MDB a um eventual governo de Jair Bolsonaro (PSL), o presidente afirmou que não há nenhuma decisão nesse sentido, mas que o partido resolverá o que pode fazer. Por Karine Melo – Repórter da Agência Brasil