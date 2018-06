Temer visita Rodrigo Maia mais uma vez para parabenizá-lo por batizado do filho

O presidente Michel Temer visitou mais uma vez o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), esta semana. Temer foi à casa do democrata neste domingo, 24, para cumprimentá-lo pelo batizado de seu filho caçula.

Temer foi ao almoço de celebração e não participou da cerimônia religiosa, que ocorreu na Catedral de Brasília. Também estiveram presentes o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ministro Moreira Franco (Minas e Energia), que é casado com a sogra de Maia.

Na última quinta, 21, Maia recebeu Temer e o senador Aécio Neves (PSDB) na residência oficial da presidência da Câmara para um jantar que não constava na agenda oficial de nenhuma das autoridades presentes.

Temer e Maia se reaproximaram nas últimas semanas e têm se encontrado com frequência. Apenas no último mês, já se reuniram pelo menos cinco vezes no Palácio do Planalto.