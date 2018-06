Temer viaja a SP para compromissos privados

O presidente da República, Michel Temer, viaja na tarde desta sexta-feira, 22, a São Paulo. Ele terá reuniões privadas na capital paulista, conforme informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

O presidente deixou o Palácio do Planalto por volta das 13 horas e iria para a Base Aérea de Brasília.

Ao longo da semana, Temer previa ir ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, para um compromisso com prefeitos paulistas, mas a agenda divulgada não confirmou a participação do presidente.

Mais cedo, o presidente assistiu à vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Costa Rica na Copa do Mundo FIFA realizada na Rússia. Ele viu metade da partida no Palácio do Jaburu, com a primeira-dama, Marcela Temer, o filho Michelzinho e a sogra, Norma Tedeschi.

O presidente antecipou sua passagem pelo Palácio do Planalto e já estava no gabinete quando a seleção marcou os dois gols.

Pelo Twitter, Temer parabenizou os jogadores. “Parabéns, seleção, pela garra e determinação! Rumo ao hexa”, escreveu.