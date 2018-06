Temer se reúne com Rodrigo Maia no Palácio do Planalto

O presidente Michel Temer está reunido com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Palácio do Planalto. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Mais cedo, Temer participou do lançamento das obras do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) em Iperó, no interior de São Paulo.

Na cerimônia, Temer pediu “mais otimismo” aos brasileiros. “Vamos nos inspirar nesses extraordinários empreendimentos tecnológicos para sermos otimistas e reafirmar que o Brasil merece esse otimismo”, disse.