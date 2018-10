Temer parabeniza Hélder Barbalho pela eleição no Pará

O presidente Michel Temer parabenizou neste domingo, 28, o governador eleito do Pará, Hélder Barbalho (MDB), pela eleição no segundo turno dessas eleições. Temer ressaltou que, “como ex-integrante do governo”, Barbalho “obteve vitória expressiva”.

Com 97,12% das urnas apuradas, Barbalho já está matematicamente eleito com 55,32% dos votos válidos contra 44,68% de votos de Márcio Miranda (DEM).