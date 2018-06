Temer estará em reunião de cúpula do Mercosul no Paraguai

O presidente Michel Temer viaja nesta segunda-feira, 18, a Assunção, no Paraguai, para reunião de cúpula do Mercosul. A previsão é que Temer volte no mesmo dia. O bloco é integrado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai – a Venezuela está suspensa.

De acordo com o programa divulgado pela assessoria de imprensa do Ministério de Relações Exteriores, Temer deve sair de Brasília amanhã às 8h30. Ainda pela manhã, ele participa de sessão plenária dos líderes dos países que compõem o Mercosul, atualmente presidido pelo Paraguai, no Centro de Convenções Conmebol.

O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, também oferecerá um almoço para os chefes de Estado no local, às 14h30. Há previsão de que Temer converse com a imprensa após o encontro. Depois disso, por volta das 17h, o emedebista retorna para Brasília.

Como mostrou a Coluna do Estadão, Temer passará o domingo em Brasília. O presidente vai assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo no Palácio do Jaburu e convidou aliados para se juntar à torcida pela seleção, entre eles o ex-ministro Henrique Meirelles.

O encontro do Mercosul começa neste domingo, 17, com a reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC), que envolve ministros de Estado. Para representar o Brasil, estarão presentes ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes.