Temer embarca para São Paulo e terá reunião com a presidente do TRF-3

O presidente Michel Temer embarcou por volta das 12h30 desta sexta-feira, 15, para São Paulo, onde vai se reunir, às 16 horas, com a presidente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (TRF-3), Therezinha Cazerta, que assumiu o cargo em março deste ano. O TRF-3 abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Mais tarde, às 20h, o presidente participa de um jantar com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e empresários. Guardia cancelou compromisso previsto para a manhã para integrar a comitiva presidencial.