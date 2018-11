Temer e Maia participam de encontro dos municípios brasileiros em Brasília

O presidente Michel Temer participa, na tarde desta segunda-feira, 19, de encontro com prefeitos na sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM), em Brasília. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e ministros como Eliseu Padilha (Casa Civil) e Carlos Marun (Secretaria de Governo) também estão presentes no evento chamado de “Avanços na Pauta Municipalista”.

Na abertura do evento, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, elogiou Temer e disse esperar que os próximos presidentes sejam como ele. “Esse é um momento histórico para o movimento municipalista. Pela primeira vez um presidente do Brasil visita a sede do movimento municipalista brasileiro. Deus queira que os próximos presidentes tenham esse entendimento como Vossa Excelência tem e que possam estar conosco a cada final do mandato”, disse Aroldi.