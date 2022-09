Temer diz que País ainda tem ‘muitas independências a conquistar’

O ex-presidente da República Michel Temer disse nesta quinta-feira, 8, que o Brasil ainda tem “muitas independências a conquistar”, mencionando a “pacificação do País” como a principal. “Temos ainda muitas independências a conquistar, especialmente a igualdade de todos aqui no País, o combate aos desajustes sociais, especialmente a independência buscando a pacificação no nosso país”, disse Temer após participar de sessão no Congresso Nacional em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, celebrado neste 7 de setembro de 2022.

Protagonista, no ano passado, de uma carta que selou de volta a harmonia entre os Poderes após uma quase ruptura institucional por causa do tom do presidente Jair Bolsonaro às vésperas e no 7 de Setembro de 2021, o ex-mandatário disse achar “que não será necessário” atuar neste ano.

Temer evitou comentar os atos da quarta-feira, 7, em Brasília e no Rio de Janeiro com a participação de Bolsonaro. Apesar disso, ele avaliou a homenagem do Congresso à Independência como “adequadíssima”.

Ao contrário do que ocorreu na quarta, o evento desta quinta foi prestigiado por muitas autoridades que se recusaram a dividir o palanque no 7 de Setembro com o presidente da República, que transformou o desfile cívico em um ato político-eleitoral.