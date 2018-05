Temendo protestos, segurança proíbe tampinha de garrafa em evento com Temer

Participantes do Fórum de Investimento Brasil 2018 – organizado pelo governo federal e que terá a presença do presidente Michel Temer – estão sendo impedidos de entrarem com tampas de garrafas de plástico no auditório onde ocorre a abertura do evento.

Temendo protestos contra o presidente em plena crise deflagrada pela greve dos caminhoneiros, a segurança do Palácio do Planalto quer evitar que Temer seja alvo de alguma hostilidade.

Na entrada do auditório, seguranças admitem, ao pedir para os participantes deixarem as tampas de garrafas, que a medida serve para evitar que alguém lance o objeto em direção ao presidente. Já as garrafas de plástico, sem as tampas, são permitidas.