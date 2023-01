‘Tem de respeitar o resultado da urna’, afirma comandante do Sudeste

O comandante militar do Sudeste, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, afirmou que o resultado das urnas deve ser respeitado. É a primeira manifestação pública de um comandante militar desde os ataques à sede dos Poderes, em Brasília, no dia 8.

“Vamos continuar garantindo a nossa democracia, porque a democracia pressupõe liberdade e garantias individuais e públicas. E é o regime do povo, de alternância de poder. É o voto. E, quando a gente vota, tem de respeitar o resultado da urna”, disse ele na quarta-feira, durante discurso no quartel-general do Comando Militar do Sudeste (CMSE), com a tropa formada.

Na ocasião, ele lembrava os militares mortos na missão de paz das Nações Unidas no Haiti. No meio do discurso, Tomás então passou a tratar do “terremoto político” que atingiu recentemente o País.

