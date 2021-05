Teich: epidemia da covid demanda liderança e coordenação nacional

O ex-ministro da Saúde e médico oncologista Nelson Teich afirmou que, apesar de tradicionalmente a gestão da saúde pública ser feita a nível estadual ou municipal, a epidemia da covid-19 em solo nacional demandaria uma coordenação e liderança nacional. Estes pontos estão entre outros cinco critérios – planejamento, estratégia, informações, poder de execução e comunicação -, os quais Teich avalia ter havido erros estratégicos do governo federal.

“Pra mim essa liderança (no combate à covid-19) tem que ser do Ministério da Saúde, e indiretamente tem que ser do governo como um todo. Essa é minha posição, essa liderança deveria ser do Ministério da Saúde e do governo como um todo”, disse durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado.

“A grande parte dos pontos da saúde eles são resolvidos em nível estadual e municipal, só que a covid-19, ela traz a necessidade, uma sobrecarga, que demanda realmente liderança e coordenação, porque você tem que ter uma definição de estratégia, de planejamento, tudo isso. E isso não aconteceu porque o sistema não tinha uma preparação prévia para atuar desta forma”, afirmou nesta tarde. “Então, neste momento, eu não estou dizendo que a culpa é deste governo ou de um governo anterior, eu digo que é como o sistema se colocou”, completou.