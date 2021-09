Política TCU cancela sessão do plenário nesta quarta-feira

A presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministra Ana Arraes, decidiu cancelar a sessão telepresencial do plenário desta quarta-feira, 8, informou a assessoria do órgão. Segundo a nota, o cancelamento considera a “permanência das restrições de acesso à região da Esplanada de Ministérios”.

As demais atividades do tribunal serão mantidas.