Tarefa de Bolsonaro é ‘romper o imobilismo’ no Brasil, diz Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão fez um apanhado histórico e destacou que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito porque entendeu o sentimento de mudança desejado pela sociedade brasileira. Mourão disse, também, que Bolsonaro utilizou “uma nova metodologia de se dirigir à população, com poucos recursos”.

Para o vice, o presidente tem a tarefa de “romper o imobilismo” no Brasil e está “rompendo a política do toma-lá-dá-cá”, com uma nova forma de fazer indicações políticas e de se relacionar com o Congresso.

Mourão deu as declarações nesta quarta-feira, 13, no Seminário de Abertura do Ano de 2019 da Revista Voto, em Brasília. Na palestra, o vice comemorou a alta hospitalar de Bolsonaro, confirmada pelo Palácio do Planalto pela manhã. “Temos a alegria de saber que no início da tarde de hoje o presidente Jair Bolsonaro está retornando”, afirmou. Mourão afirmou, ainda, que o presidente está “recuperado, capacitado e com determinação para assumir tarefas”.