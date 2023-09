Política Tarcísio: Todos os estados concordaram com o principal da reforma tributária

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), disse há pouco que o “Congresso está dando passos importantes” na aprovação da Reforma Tributária.

Ele disse ver ambiente de consenso entre governadores no tema. “Todos os estados concordaram com o principal da reforma tributária”, disse, citando a importância da simplificação.

Tarcísio de Freitas disse que deve encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) uma Reforma Administrativa com redução de 5 mil cargos em comissão, com possibilidade de chegar a 10 mil cargos a menos.

Freitas, que participou de painel da ExpertXP, afirmou que investimentos privados são necessários para o Estado. “Temos limitação de ordem fiscal muito severa. Não tem outra opção se quisermos impulsionar investimentos, temos de buscar investimentos privados”, disse, citando movimentos de privatização e concessões.

Ele falou que o programa de parcerias e investimentos do Estado de São Paulo mira expansão do metrô para a região metropolitana, das linhas da CPTM, bem como a privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae).

Sobre a Sabesp, mais uma vez, ele afirmou que a privatização vai acontecer. “Temos condições de investir 10 bilhões a mais em 4 anos a menos, atingir universalização em 2029 e trazer mais pessoa para o sistema. É possível fazer tudo isso, reduzir tarefa para o cidadão, sem destruir valor da empresa, com boa regulação”, afirmou sobre a privatização dessa estatal.