Tarcísio tem alta hospitalar após cirurgia para retirada de cálculo renal em Londres

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve alta hospitalar nesta terça-feira, 28, após ser submetido a uma cirurgia para retirada de um cálculo renal, em Londres, na Inglaterra. Em publicação nas redes sociais, o governador agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e disse que estava se “recuperando bem” após o procedimento.

Tarcísio está na Europa para reuniões com representantes do mercado financeiro e encontros bilaterais, mas precisou interromper a agenda oficial devido a uma crise nos rins durante os compromissos internacionais.

O secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, representou o governador nos encontros programados para esta semana. A participação de Tarcísio nos demais compromissos depende de avaliação e recomendação médica. Segundo Tarcísio, “novos exames” vão definir a retomada da agenda.

O objetivo da viagem pela Europa é atrair investimentos para o Estado e apresentar o portfólio de parcerias público-privadas e privatizações a CEOs, empresários e fundos de investimento interessados em consolidar negócios na capital paulista.

A agenda do governador incluía encontros com autoridades espanholas e francesas, além de um “roadshow” com empresas locais. Antes do anúncio do afastamento de Tarcísio, o secretário Lucas Ferraz já havia participado de um almoço com representantes do setor financeiro na embaixada brasileira e de um debate com bancos, fundos de investimento e empresas na sede europeia da Bloomberg.