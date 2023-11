Política Tarcísio sobre greve do Metrô/CPTM: Existe uma clara motivação política

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a mirar os sindicatos. Em meio à greve dos metroviários, disse que a paralisação, além de não ter pauta, é apenas contra o avanço de projeto de privatizações e que é encabeçada por movimentos “capturados por partidos políticos” para prejudicar seu governo.

“Existe uma clara motivação política. Essas pessoas (sindicalistas) não representam os metroviários”, disse o governador, em entrevista à CNN Brasil, nesta tarde. Tarcísio repetiu o que disse durante a manhã desta terça, 28, ao declarar que a proposta de liberar as catracas seria “irresponsável” por poder causar acidentes, e criticou os sindicalistas por, segundo ele, “ignorar solenemente” as decisões do Judiciário.