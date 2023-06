Tarcísio quer túnel Santos-Guarujá, Trem Intercidades e extensão da Linha 2-Verde no novo PAC

O governo paulista vai apresentar o Trem Intercidades São Paulo-Campinas (TIC), a extensão da Linha 2-Verde do metrô e o túnel Santos-Guarujá como obras prioritárias do Estado para inclusão no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.

Como mostrou o Broadcast Político, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governador Tarcísio de Freitas irão se reunir na tarde desta terça-feira, para discutir o assunto. O encontro será virtual e deve ocorrer às 15h, segundo a agenda oficial de Tarcísio. De acordo com a assessoria da Casa Civil, o objetivo da reunião é avaliar junto ao governador quais são as obras prioritárias para o Estado e que devem ser incluídas na carteira de projetos do novo PAC para receber recursos federais.

O governo paulista vai pedir financiamento de R$ 700 milhões para o TIC. Segundo o secretário estadual de Parcerias de Investimentos, Rafael Benini, a ideia é obter o investimento por meio da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex). A iniciativa reúne projetos e programas da União, Estados, municípios e empresas que recebem recursos de bancos e agências internacionais de desenvolvimento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (BIRD).

O trem intercidades integra o programa de privatizações, concessões e parcerias público-privadas (PPPs) do governo Tarcísio. O investimento total previsto para o projeto é de R$ 12,7 bilhões.

O governador também quer recursos federais para construir a ligação seca Santos-Guarujá. A obra, no entanto, opõe os governos Lula e Tarcísio, como mostrou o Estadão. O plano estadual é construir o túnel em formato de PPP, ou seja, com injeção de recursos públicos combinada a uma concessão à iniciativa privada.

O governo paulista, inclusive, pediu apoio do governo Lula para ajudar a custear o aporte público a ser feito na obra. Já o Ministério de Portos e Aeroportos analisa a possibilidade de o projeto ser executado com recursos da União e do Porto de Santos, sem necessidade de PPP ou de financiamento cruzado com o governo estadual.

Outra prioridade para o governo estadual é a ampliação da Linha 2-Verde do metrô, entre os bairros de Vila Prudente e da Penha, na zona leste da capital paulista. A extensão envolve a construção de 8,4 km de vias e oito novas estações. Segundo o governo de São Paulo, mais de 40% das obras das estações foram executadas.

O governo federal pretende lançar o plano de investimentos em julho. O projeto é chamado internamente de novo PAC, em alusão ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), vitrine das gestões petistas anteriores. O programa vai se concentrar em grandes obras de infraestrutura, segundo Lula. Nas últimas semanas, a Casa Civil tem se reunido com governadores para afinar as demandas dos estados e as prioridades do governo federal para o novo PAC. O objetivo é chegar a uma agenda comum.