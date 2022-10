Tarcísio e Haddad repudiam ataque de Jefferson a policiais federais

Os candidatos que disputam o governo de São Paulo no segundo turno, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), repudiaram os ataques do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) a policiais federais neste domingo, 23, enquanto resistia à determinação de prisão. De acordo com a PF, dois agentes ficaram feridos por estilhaços de uma granada arremessada por Jefferson.

Após retuitar mensagem em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) também repudiava Jefferson, Tarcísio diz que as atitudes e declarações do ex-deputado não representam aquilo que o Brasil e os brasileiros precisam e querem. “Lamento e repudio fortemente as falas agressivas à ministra Carmen Lúcia, bem como a reação absurda de Roberto Jefferson nesta manhã. Deixo aqui a minha solidariedade aos agentes feridos no exercício do seu trabalho e reforço a minha opinião de que NADA (sic) justifica a violência”, postou Tarcísio, no Twitter.

Já Haddad buscou associar Jefferson às campanhas bolsonarista e de Tarcísio, dizendo inclusive que seu concorrente defende o ex-deputado. “Minha solidariedade aos policiais federais que foram feridos a tiros pelo bolsonarista Roberto Jefferson. O Brasil não aguenta mais tanta violência e desrespeito. Vamos derrotar o bolsonarismo nas urnas”, escreveu o petista, retomando em outra postagem: “Tarcísio de Freitas defende Roberto Jeferson (sic). É essa gente que queremos governando nosso Estado? Por Deus, diga não a esse absurdo!”.