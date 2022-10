Tarcísio e Haddad disputam o segundo turno em SP

A disputa pelo governo do Estado mais rico e com mais eleitores do País espelhou neste ano como nunca a polarização travada na eleição presidencial. Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), que representam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual, Jair Bolsonaro (PL), nacionalizaram o discurso ao longo de toda a campanha e vão se enfrentar no segundo turno. Pela primeira vez o PSDB, com o atual governador Rodrigo Garcia, ficou de fora.

Até às 20h45, com 96,15% das urnas apuradas, Tarcísio tinha 42,42% dos votos, contra 35,61% de Haddad, o que já garantia matematicamente o segundo turno. Garcia totalizava 18,40%.

Colado em Lula e rodeado de aliados não apenas da esquerda, mas do centro político – como o ex-tucano Geraldo Alckmin (PSD) e a ex-senadora Marina Silva (Rede) -, o petista focou suas críticas aos governos João Doria/Rodrigo Garcia, do PSDB, e os alternou com ataques calculados à gestão Jair Bolsonaro.



Minar as chances do atual governador chegar ao segundo turno foi estratégia não só de Haddad, mas também de Tarcísio. Ambos chegaram a fazer dobradinhas em debates de TV numa exposição clara da tentativa de se evitar a debilitada, mas persistente tradição tucana em São Paulo.



PROPOSTAS



Os compromissos assumidos pelos candidatos ao governo de São Paulo vão de impostos congelados e devolvidos a mutirões de cirurgias, conclusão de obras de mobilidade, cartão para compra de alimentos, bilhete único para o transporte entre cidades da Grande São Paulo, ampliação do crédito para o microempreendedor e planos de recuperação da aprendizagem no pós-pandemia.



Como de costume nas últimas eleições estaduais em São Paulo, parte das promessas incluem obras atrasadas de mobilidade, como linhas de metrô e o Rodoanel; ampliação da rede de restaurantes do Bom Prato (agora com a novidade de um cartão para compra de alimentos); projetos de parceria com a iniciativa privada em obras de habitação, saneamento e penitenciárias; e investimento em escolas de tempo integral e técnicas.



Para o cientista político Márcio Black, o segundo turno deve se nortear por propostas de redução das desigualdades no Estado que, apesar de ser o mais rico, viu sua população mais carente crescer nos últimos quatro anos.



HISTÓRICO

Tarcísio de Freitas nasceu no Rio de Janeiro, tem 47 anos, é engenheiro e militar da reserva. Ele serviu ao exército por 17 anos e chegou a viver no Haiti, onde trabalhou como chefe da seção de engenharia em uma missão de paz da ONU (Organização das Nações Unidas).

Estudo na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, e se formou na Academia Militar das Agulhas Negras e no Instituto Militar de Engenhariam onde fez mestrado.

Em 2011, esteve à frente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) no governo Dilma Rousseff, e, em 2015, foi secretário do Programa de Parcerias e Investimentos no governo Michel Temer.

Em novembro de 2018 foi anunciado por Bolsonaro como Ministro da Infraestrutura.

Fernando Haddad nasceu em São Paulo, tem 59 anos, é advogado, professor universitário e cientista político. É professor de ciência política da USP (Universidade de São Paulo), instituição onde se graduou bacharel em direito, mestre em economia e doutor em filosofia.

Começou a carreira em cargos públicos em 2001, quando foi subsecretário de Finanças e Desenvolvimento Econômica da Prefeitura de São Paulo, na administração de Marta Suplicy. Logo em seguida, em 2003, fez parte do Ministério do Planejamento do governo Lula.

Dois anos depois, Haddad foi nomeado ministro da Educação por Lula, permanecendo no cargo até 2012, quando foi eleito prefeito da cidade de São Paulo. Quatro anos depois, não conseguiu a reeleição, perdendo para o tucano João Doria.

Em setembro de 2018 se lançou como candidato à Presidência da República, após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) indeferir a candidatura de Lula. Foi para o segundo turno, mas acabou derrotado por Jair Bolsonaro.