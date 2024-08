Tarcísio diz que Marçal ‘baixou muito o nível’ das eleições na cidade de São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos) declarou nesta sexta-feira, 16, que Pablo Marçal, candidato do PRTB, “baixou muito o nível” da corrida eleitoral pela Prefeitura da capital paulista. A fala do governador de São Paulo ocorreu durante agenda oficial em São José do Rio Preto, interior do Estado. O chefe do Executivo estadual afirmou ainda que o influenciador “não tem debate e propostas” e que “não adianta a gente transformar a eleição num circo.”

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas – Foto: Célio Messias/Governo do Estado de SP

“A gente não pode levar São Paulo para montanha para deixar ela morrer”, continuou o governador. A afirmação é uma referência à expedição que o ex-coach guiou com mais 32 pessoas até o Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em janeiro de 2022. O percurso, de 2.420 quilômetros, é considerado difícil, exige equipamentos específicos e preparo físico. Todos que acompanhavam Marçal e o próprio empresário precisaram ser resgatados por uma operação dos Bombeiros.

“São Paulo não merece isso. É uma cidade muito grande. Tem uma operação em curso entre governo do Estado e Prefeitura que está rendendo muitos frutos. Então, tem um lado que tem proposta”. O Republicanos, no pleito deste ano, apoia o atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes, do MDB. Foi o próprio Tarcísio, inclusive, que oficializou o candidato a vice, coronel Ricardo de Mello Araújo (PL), na chapa do emedebista.

A indicação do militar foi feita por Jair Bolsonaro (PL) e a confirmação de um nome alinhado à direita no posto de vice selou de vez o apoio do ex-presidente ao antigo vice-prefeito da cidade. Mesmo assim, Nunes não é visto como um ‘bolsonarista’ por parte do eleitorado, e Marçal tenta apostar no bolsonarismo raiz para alavancar sua candidatura.

Em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN), nesta quinta, 15, Bolsonaro disse que fechou “com o Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. Uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte.”

Marçal exalta relação com Bolsonaro em primeira agenda

Pablo Marçal exaltou, em seu primeiro ato de campanha, a relação com o ex-presidente. O empresário afirmou que conversou com Bolsonaro antes de lançar a candidatura e ouviu que ele já tinha dado sua palavra sobre apoio ao adversário. “Ele está apalavrado com Nunes”, afirmou durante caminhada pela Cidade Tiradentes, na zona leste da capital, nesta sexta-feira, 16, em sua primeira agenda de campanha que iniciou depois de um atraso de três horas. Segundo o postulante, ele e o ex-mandatário conversam às vezes pelo WhatsApp.

Em entrevista a jornalistas, o candidato afirmou que não tem experiência, “mas tem geração de emprego e impostos”, ao se referir sobre suas empresas, e ainda questionou a necessidade de já ter atuado em cargo público. “Experiência em usar o sistema para perseguir inimigos políticos?”, completou. Sobre o apoio de Bolsonaro a Nunes, Marçal desejou “que Deus abençoe” e afirmou “eu escolhi o povo”.