Tarcísio chega a hotel na zona sul de SP para acompanhar restante da apuração

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou no início da noite deste domingo a um hotel localizado na zona sul da capital paulista, onde deve acompanhar o restante da apuração das urnas.

O ex-ministro chegou em uma van e acompanhado de outros carros. O candidato vai terminar de acompanhar a apuração com equipe de apoiadores no Hotel Sheraton São Paulo WTC, localizado na zona sul da capital. De acordo com a equipe de campanha, o candidato só fará um pronunciamento depois do resultado oficial das urnas.

O Datafolha projeta a eleição de Tarcísio em São Paulo.